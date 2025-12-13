Gianni Balzarini di SportMediaset ha rilasciato dichiarazioni su Radio Bianconera, concentrandosi sull’attuale situazione del Napoli e sul possibile futuro di Antonio Conte. Secondo il giornalista, c’è una forte probabilità che l’allenatore lascerà il club partenopeo, con una probabilità stimata al 99%. La discussione si è poi estesa alle tematiche di mercato della Juventus.

Il giornalista di SportMediaset Gianni Balzarini, intervenuto a Radio Bianconera, ha analizzato diversi temi legati all’attualità della Juventus, partendo dal mercato. Sull’ipotesi Frattesi in bianconero è netto: «Non mi pare una cosa praticabile. Per Frattesi vogliono 35 milioni e, vista la situazione finanziaria della Juve, sarebbe un’operazione azzardata». Il punto è tattico: «Serve una difesa a quattro: 4-2-3-1 o 4-3-3. Spalletti ora deve tirare una linea e capire su chi può contare. Basta prove ed esperimenti, ora è il momento di affidarsi a un blocco fisso e consolidabile». Capitolo Icardi: « Non credo che la Juve vada su di lui. Ilnapolista.it

Balzarini, Mediaset: «Al 99% Conte lascerà il Napoli» - Il giornalista di SportMediaset Gianni Balzarini, a Radio Bianconera, ha parlato del futuro di Conte che secondo lui non sarà al Napoli ... ilnapolista.it