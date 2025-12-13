Ballando Delogu | Io e Nikita non stiamo insieme Ma la giuria non ci crede…
Andrea Delogu ha dichiarato che lei e il maestro Nikita Perotti non sono una coppia. La sua precisazione arriva in un momento di attenzione mediatica sul loro rapporto, alimentata da sospetti e voci. Tuttavia, la giuria e il pubblico sembrano nutrire dubbi sulla natura della loro relazione, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda.
(Adnkronos) – "Non stiamo insieme". Andrea Delogu ha chiarito, una volta per tutte, il rapporto personale con il maestro Nikita Perotti. E lo ha fatto in diretta a Ballando con le stelle stasera, sabato 13 dicembre, dopo settimane di supposizioni sull'inizio di una storia d'amore tra la conduttrice e il ballerino. "Ci vogliamo molto bene, . L'articolo Ballando, Delogu: “Io e Nikita non stiamo insieme”. Ma la giuria non ci crede. proviene da Webmagazine24. Nessun post correlato. Webmagazine24.it
Ballando, Delogu: "Io e Nikita non stiamo insieme". Ma la giuria non ci crede... - Andrea Delogu ha chiarito, una volta per tutte, il rapporto personale con il maestro Nikita Perotti. adnkronos.com
Ballando con le Stelle, Andrea Delogu smentisce la storia con Nikita Perotti: «Non stiamo insieme». Ma Selvaggia Lucarelli li punge - Dopo aver ballato con la febbre molto alta nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, la conduttrice impiega ... leggo.it
Sostieni la tua coppia preferita #AndreaDelogu e #NikitaPerotti con un cuore o con un like #BallandoConLeStelle x.com
Le dolcissime parole di Andrea Delogu per Nikita https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/coppie-vip/andrea-delogu-e-nikita-non-finira-con-ballando - facebook.com facebook
L'intesa tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle - La volta buona 27/10/2025