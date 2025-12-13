Andrea Delogu ha dichiarato che lei e il maestro Nikita Perotti non sono una coppia. La sua precisazione arriva in un momento di attenzione mediatica sul loro rapporto, alimentata da sospetti e voci. Tuttavia, la giuria e il pubblico sembrano nutrire dubbi sulla natura della loro relazione, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda.

(Adnkronos) – "Non stiamo insieme". Andrea Delogu ha chiarito, una volta per tutte, il rapporto personale con il maestro Nikita Perotti. E lo ha fatto in diretta a Ballando con le stelle stasera, sabato 13 dicembre, dopo settimane di supposizioni sull'inizio di una storia d'amore tra la conduttrice e il ballerino. "Ci vogliamo molto bene, . L'articolo Ballando, Delogu: “Io e Nikita non stiamo insieme”. Ma la giuria non ci crede. proviene da Webmagazine24. Nessun post correlato. Webmagazine24.it

Ballando, Delogu: "Io e Nikita non stiamo insieme". Ma la giuria non ci crede... - Andrea Delogu ha chiarito, una volta per tutte, il rapporto personale con il maestro Nikita Perotti. adnkronos.com