Ballando Delogu | Io e Nikita non stiamo insieme Ma la giuria non ci crede…

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Delogu ha dichiarato che lei e il maestro Nikita Perotti non sono una coppia. La sua precisazione arriva in un momento di attenzione mediatica sul loro rapporto, alimentata da sospetti e voci. Tuttavia, la giuria e il pubblico sembrano nutrire dubbi sulla natura della loro relazione, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda.

(Adnkronos) – "Non stiamo insieme". Andrea Delogu ha chiarito, una volta per tutte, il rapporto personale con il maestro Nikita Perotti. E lo ha fatto in diretta a Ballando con le stelle stasera, sabato 13 dicembre, dopo settimane di supposizioni sull'inizio di una storia d'amore tra la conduttrice e il ballerino.  "Ci vogliamo molto bene, . L'articolo Ballando, Delogu: “Io e Nikita non stiamo insieme”. Ma la giuria non ci crede. proviene da Webmagazine24. Nessun post correlato. Webmagazine24.it

ballando delogu io nikitaBallando, Delogu: "Io e Nikita non stiamo insieme". Ma la giuria non ci crede... - Andrea Delogu ha chiarito, una volta per tutte, il rapporto personale con il maestro Nikita Perotti. adnkronos.com

ballando delogu io nikitaBallando con le Stelle, Andrea Delogu smentisce la storia con Nikita Perotti: «Non stiamo insieme». Ma Selvaggia Lucarelli li punge - Dopo aver ballato con la febbre molto alta nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, la conduttrice impiega ... leggo.it

Immagine generica

L'intesa tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle - La volta buona 27/10/2025

Video L'intesa tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle - La volta buona 27/10/2025