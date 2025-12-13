Ballando con le stelle stasera 13 dicembre | la seconda semifinale

Stasera, sabato 13 dicembre, torna l’appuntamento con la seconda semifinale di 'Ballando con le stelle'. I concorrenti si sfideranno ancora una volta sul palco, portando talento e emozioni in attesa della finale. L’evento, in onda alle 21, promette spettacolo e colpi di scena, coinvolgendo il pubblico e i giudici in un’ultima sfida prima dell’attesissima conclusione del programma.

(Adnkronos) – È tempo di semifinale per 'Ballando con le stelle', in onda stasera, sabato 13 dicembre, alle 21.30 su rai 1. Milly Carlucci, insieme a Massimiliano Rosolino svelerà al termine della puntata i nomi dei personaggi che grazie al voto social si contenderanno la coppa in questa edizione. Nella stessa serata si darà il . Nessun post correlato. Webmagazine24.it Ballando con le stelle 13 dicembre 2025: anticipazioni della seconda semifinale - Panatta e Bertolucci ballerini per una notte, Telethon e la semifinale su Rai 1! lifestyleblog.it

Programmi TV sabato 13 dicembre 2025: show, musica e film - "Ballando con le Stelle" su Rai 1, "Il Volo" su Canale 5, "Today You Die" su Canale 20. lopinionista.it

Martina Colombari con un livido sull'occhio a meno di un giorno dalla seconda semifinale di Ballando con le Stelle. Cosa è successo in sala prove - facebook.com facebook

Ballando con le Stelle, #Panatta e #Bertolucci ballerini per una notte: i social impazziscono x.com

Il casting di Ballando con le Stelle - Stasera c'è Cattelan su RaiDue 13/10/2022

Video Il casting di Ballando con le Stelle - Stasera c'è Cattelan su RaiDue 13/10/2022 Video Il casting di Ballando con le Stelle - Stasera c'è Cattelan su RaiDue 13/10/2022