Ballando con le Stelle Martina Colombari con un occhio nero Cos' è accaduto

Durante questa edizione di Ballando con le Stelle, Martina Colombari ha mostrato un evidente segno di un occhio nero, simbolo delle sfide e degli incidenti affrontati dai concorrenti. Tra infortuni, febbri e imprevisti, la competizione si è rivelata più difficile del previsto, testimoniando la tenacia e la determinazione di chi si impegna in questa difficile sfida di danza e resistenza.

Non facile la vita del concorrente di Ballando con le Stelle! Ne abbiamo avuto prova concreta anche quest'anno: tra infortuni di ogni tipo, febbri, coreografie con tutori che si aggiungevano ai costumi di scena, non sono mancati gli incidenti di percorso che, come ricorda spesso la presidente di. Today.it Dietro le quinte di Ballando con le Stelle: la talpa svela tutto su Martina Colombari - Martina Colombari nel mirino della talpa: nuovi retroscena esclusivi di Ballando con le Stelle. notizie.it

Il Tango Argentino di Martina Colombari e Luca Favilla - Ballando con le Stelle 29/11/2025

