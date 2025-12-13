Ballando con le stelle la semifinale di stasera | semifinalisti come funziona la gara e i ballerini per una notte

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre su Rai1 torna la semifinale di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci. La serata vedrà protagonisti i semifinalisti, con una gara ricca di emozioni e sorprese. Scopri i dettagli dei ballerini in gara, il funzionamento della competizione e i ballerini per una notte che animeranno questa appassionante fase del programma.

Sabato 13 dicembre in onda su Rai1 la seconda semifinale di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci: i concorrenti in gara, come si svolgerà la serata e chi saranno i ballerini per una notte. Fanpage.it

ballando stelle semifinale staseraBallando con le stelle, la semifinale di stasera: semifinalisti, come funziona la gara e i ballerini per una notte - Sabato 13 dicembre in onda su Rai1 la seconda semifinale di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci: i concorrenti in gara, come si svolgerà ... fanpage.it

ballando stelle semifinale staseraBallando con le Stelle, seconda semifinale (senza Tu si que vales): ospiti, polemiche e chi esce stasera - Penultima puntata in vista del gran finale per il dancing show di Milly Carlucci: chi saranno i finalisti della 20esima edizione? libero.it

Immagine generica

Ballando con le stelle, prima semifinale stasera su Rai 1 le coppie, chi verrà ripescato, ospite Ro

Video Ballando con le stelle, prima semifinale stasera su Rai 1 le coppie, chi verrà ripescato, ospite Ro