Ballando con le Stelle Andrea Delogu fa retromarcia su Nikita | la confessione delude
Nelle ultime ore, Andrea Delogu aveva sorpreso i fan con parole romantiche su Nikita Perotti, alimentando aspettative. Tuttavia, la conduttrice ha successivamente fatto retromarcia, deludendo le speranze dei telespettatori. Restano quindi ancora molti dubbi e curiosità sul suo rapporto con Nikita nel contesto di Ballando con le Stelle 2025.
Andrea Delogu ancora protagonista a Ballando con le Stelle 2025. Nelle ultime ore la conduttrice aveva fatto sognare un po’ tutti i telespettatori con le sue romantiche parole su Nikita Perotti. Un legame già speciale tra i due che sembrava essersi intensificato in questi giorni. Fino a sfociare in una romantica e appassionata love story, di quelle che spesso nascono nel dancing show di Milly Carlucci. Ma, purtroppo, la realtà è un’altra. E la confessione della 43enne ha decisamente tradito le aspettative. Ballando con le Stelle, Andrea Delogu e Nikita non stanno insieme. “È un legame vero, vivo, di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra e che si somigliano fin troppo. Dilei.it
Ballando con le Stelle, Andrea Delogu smentisce la storia con Nikita Perotti: «Non stiamo insieme». Ma Selvaggia Lucarelli li punge - Dopo aver ballato con la febbre molto alta nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, la conduttrice impiega ... leggo.it
Ballando con le stelle, Andrea Delogu rompe il silenzio su Nikita Perotti: la dichiarazione non lascia dubbi - Andrea Delogu svela il legame speciale con Nikita Perotti a Ballando: un rapporto intenso e autentico che va oltre le etichette e le definizioni social. libero.it
C'è solo un nome da votare stasera. The best is: FABIO FOGNINI Ballando con le Stelle #Semifinale @fabiofogna x.com
Una delle coppie più leggendarie del tennis italiano Un’amicizia che dura da una vita Una sfida tutta nuova #AdrianoPanatta e #PaoloBertolucci sono i ballerini per una notte di #BallandoConLeStelle. Questa sera alle 21:25 su #Rai1 e #RaiPlay - facebook.com facebook
Il Samba di Andrea Delogu e Nikita Perotti - Ballando con le Stelle 27/09/2025