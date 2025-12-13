Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la 12esima puntata

Scopri come seguire in streaming e in diretta TV la dodicesima puntata di Ballando con le Stelle 2025, in onda sabato 13 dicembre alle ore 21.9.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi. Stasera, sabato 13 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la 12esima puntata di Ballando con le stelle 2025, il programma condotto da Milly Carlucci composto da 13 puntate, per quella che sarà l’edizione più lunga di sempre in occasione della ventesima stagione del dancing show campione d’ascolti, che vede 12 vip cimentarsi a suon di balli accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. Dove vedere Ballando con le stelle 2025 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Tpi.it

Anticipazioni Ballando con le Stelle del 13 dicembre, i colpi di scena della semifinale - È tutto pronto per la seconda, decisiva semifinale di “Ballando con le Stelle”. dilei.it