Ballando con le stelle 2025 stasera la penultima puntata su Rai 1 | le coppie ben tre ballerini per una notte

Stasera su Rai 1 va in onda la penultima puntata di Ballando con le stelle 2025, la seconda semifinale. Le coppie in gara si sfideranno ancora una volta per conquistare un posto nella finalissima, con tre ballerini per ogni esibizione. L’appuntamento è alle 21:30, per scoprire chi si qualificherà alla fase finale del talent di danza.

La seconda semifinale, in onda in questo sabato 13 dicembre su Rai 1 dalle 21:30, vedrà tutte le coppie di Ballando con le stelle ancora in gara scendere in pista per guadagnare l'accesso alla puntata conclusiva: ecco chi sono Ballando con le stelle torna stasera su Rai 1 con la sua penultima puntata di stagione, quella seconda semifinale che decreterà quali saranno i concorrenti che avranno una chance reale di ambire alla coppa. Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino, a partire dalle 21:30, avranno il compito di guidare gli spettatori verso quello che si preannuncia l'ennesimo lunghissimo sabato sera, in cui si darà il via ufficiale alla raccolta fondi con l'accensione del Contatore per la Fondazione Telethon. Movieplayer.it

