Ballando con le stelle 2025 | le anticipazioni e gli ospiti della 12esima puntata

Ecco le anticipazioni sulla dodicesima puntata di Ballando con le stelle 2025, in programma sabato 13 dicembre alle ore 21. Scopriamo insieme gli ospiti e le novità previste per questa serata, che promette ancora emozioni e spettacolo.

, 13 dicembre. Questa sera, sabato 13 dicembre 2025, alle ore 21.30, su Rai 1 va in onda la 12esima puntata di Ballando con le stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 20esima edizione. Dodici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2025, con i confermatissimi Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 dicembre 2025. Tpi.it

ballando stelle 2025 anticipazioniBallando con le stelle 2025, stasera la penultima puntata su Rai 1: le coppie, ben tre ballerini per una notte - La seconda semifinale, in onda in questo sabato 13 dicembre su Rai 1 dalle 21:30, vedrà tutte le coppie di Ballando con le stelle ancora in gara scendere in pista per guadagnare l'accesso alla puntata ... movieplayer.it

ballando stelle 2025 anticipazioniBallando con le Stelle, seconda semifinale (senza Tu si que vales): ospiti, polemiche e chi esce stasera - Penultima puntata in vista del gran finale per il dancing show di Milly Carlucci: chi saranno i finalisti della 20esima edizione? libero.it

