Ballando con le stelle 2025 | le anticipazioni e gli ospiti della 12esima puntata
Ecco le anticipazioni sulla dodicesima puntata di Ballando con le stelle 2025, in programma sabato 13 dicembre alle ore 21. Scopriamo insieme gli ospiti e le novità previste per questa serata, che promette ancora emozioni e spettacolo.
, 13 dicembre. Questa sera, sabato 13 dicembre 2025, alle ore 21.30, su Rai 1 va in onda la 12esima puntata di Ballando con le stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 20esima edizione. Dodici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2025, con i confermatissimi Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 dicembre 2025. Tpi.it
