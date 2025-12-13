Ballando con le stelle 2025 eliminati | chi è stato eliminato dopo la 12esima puntata

Ecco i concorrenti eliminati dopo la 12esima puntata di Ballando con le stelle 2025. La trasmissione, andata in onda il 13 dicembre, ha visto svelarsi chi ha dovuto abbandonare il programma, lasciando spazio alle prossime sfide. Ecco i dettagli sulle coppie eliminate e le dinamiche della gara in questa fase avanzata del talent show.

, 13 dicembre, concorrente, coppia. Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle 2025 durante la puntata di stasera? Oggi, sabato 13 dicembre 2025, su Rai 1 è andata in onda la 12esima puntata della 20esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci. In aggiornamento. LA CLASSIFICA Di seguito la classifica della 12esima puntata di Ballando con le stelle 2025: In aggiornamento. Concorrenti. Abbiamo visto gli eliminati della 12esima puntata di Ballando con le stelle 2025, ma quali sono i concorrenti in gara? In tutto 12 concorrenti Vip sono chiamati a sfidarsi a colpi di danza, affiancati da ballerini e ballerine professionisti. Tpi.it

Ballando con le stelle 2025 semifinale 13 dicembre/ Diretta, eliminati e finalisti: Panatta-Bertolucci ospiti - Le anticipazioni della semifinale di Ballando con le stelle 2025: ballerini per una notte sono Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. ilsussidiario.net