Ballando con le Stelle 2025 Barbara D’Urso e Andrea Delogu volano in finale

Nel penultimo episodio di Ballando con le Stelle 2025, Barbara D’Urso e Andrea Delogu si sono guadagnate un posto in finale, avvicinandosi alla vittoria. La serata ha regalato emozioni e sorprese, preparando il terreno alla finalissima di sabato prossimo, che decreterà il vincitore dello show condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Penultimo atto di Ballando con le Stelle 2025, che stabilirà quali coppie si contenderanno sabato prossimo la vittoria nello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. In gara Fabio Fognini -Giada Lini, Rosa Chemical -Erica Martinelli, Filippo Magnini -Alessandra Tripoli, Paolo Belli -Anastasia Kuzmina, Martina Colombari -Luca Favilla, Andrea Delogu -Nikita Perotti, Francesca Fialdini -Giovanni Pernice e Barbara D’Urso -Pasquale La Rocca. La gara. Danno il via alle danze Filippo Magnini e Alessandra Tripoli in un tango. Complimenti un po’ da tutti. “Mi è piaciuto tantissimo”, ammette la Smith. “Avete fatto una cosa difficilissima”, sottolinea la Lucarelli, evidenziando qualche intoppo durante l’esibizione dato proprio dalla complessità della coreografia. Davidemaggio.it Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2025/ Finale a rischio dopo liti e infortunio? - Barbara D'Urso pronta a tutto per un posto in finale a Ballando con le Stelle 2025, ma l'ostacolo è l'infortunio: "Passato notte terribile... ilsussidiario.net

Il Tango di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca - Ballando con le Stelle 04/10/2025

