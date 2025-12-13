Ballando con le stelle 13 dicembre 2025 | anticipazioni e ospiti della 12ª puntata

Stasera, sabato 13 dicembre 2025, alle ore 21:30 su Rai 1, va in onda la 12ª puntata di Ballando con le stelle 2025, il celebre show di danza condotto da Milly Carlucci. Arrivata alla sua 20ª edizione, questa puntata promette spettacolo, anticipazioni e ospiti speciali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dodicesima puntata: tutto quello che c’è da sapere. Questa sera, sabato 13 dicembre 2025, alle 21:30 su Rai 1, va in onda la 12ª puntata di Ballando con le stelle 2025, il popolare show di danza condotto da Milly Carlucci, giunto ormai alla sua 20ª edizione. Dodici concorrenti vip si sfideranno sulle note dei balli più emozionanti, accompagnati dai loro maestri professionisti. A giudicare le esibizioni ci sarà la giuria storica composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Vediamo nel dettaglio anticipazioni e ospiti della serata. Dayitalianews.com

Anticipazioni Ballando con le Stelle del 13 dicembre, i colpi di scena della semifinale - È tutto pronto per la seconda, decisiva semifinale di “Ballando con le Stelle”. dilei.it