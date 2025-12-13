Bake Off 2025 è Gerry il vincitore | percorso impeccabile fino alla finale

Dopo oltre tre mesi di competizione, si è conclusa la tredicesima edizione di Bake Off Italia, segnando un momento storico per il programma. Questa edizione è stata la prima senza Benedetta Parodi alla conduzione e ha visto Gerry trionfare con un percorso impeccabile fino alla finale.

Dopo oltre tre mesi di messa in onda si è conclusa la tredicesima edizione di Bake Off Italia, un capitolo importante nella storia del programma perché è stato il primo senza Benedetta Parodi alla conduzione. Un cambiamento significativo che non ha però intaccato il cuore della gara, rimasta fedele allo spirito originale fino alla proclamazione del vincitore. A conquistare il titolo di miglior pasticcere amatoriale d'Italia è stato Gerry, incoronato per decisione unanime e insindacabile dei giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Un percorso netto, costruito prova dopo prova, che lo ha portato a imporsi sugli altri finalisti.

SERRAVALLE SCRIVIA - Gerry, all’anagrafe Gennaro Marfella, di Serravalle Scrivia, ha vinto la 13esima edizione di “Bake Off”, il talent di Real Time. - facebook.com facebook

Gerry vince #BakeOff 2025 Dopo aver vinto ben sei prove tecniche, il trentacinquenne di Serravalle Scrivia trionfa. Secondo classificato Pelayo, terza Patrizia x.com

