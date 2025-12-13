Baccelli come bambin Gesù Nuovi veleni sul ponte

Il nuovo ponte sul Serchio sta suscitando polemiche e tensioni politiche, trasformandosi da simbolo di connessione a terreno di scontro. Mentre i baccelli vengono paragonati ai bambini Gesù, le discussioni sulla sua inaugurazione rivelano tensioni sottese tra le parti coinvolte, alimentando un clima di confronto piuttosto che di collaborazione.

I ponti, di solito, uniscono. Quello che tra poco sarà inaugurato sul Serchio, invece, dà adito – nella migliore delle ipotesi – a malcelate scaramucce politiche sotto le mentite spoglie dell’ironia. Dissacrante, peraltro. Il post pubblicato da Difendere Lucca sull’inaugurazione della tanto attesa infrastruttura del Ponte sul Serchio – che avverrà il prossimo 23 dicembre – prende di mira Stefano Baccelli, ormai ex assessore regionale che a quel ponte, dal punto di vista politico e amministrativo, ha lavorato da molto tempo. Il post, dicevamo, è eloquente per una sorta di montaggio iconografico che vede campeggiare il volto di Baccelli al posto di Gesù bambino, tra l’asino e il bue: sullo sfondo, naturalmente, la struttura del nuovo ponte. Lanazione.it

