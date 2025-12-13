Babbo Natale dell' Aves mette le ali per i bambini in difficoltà

A Viterbo, Babbo Natale dell'Aves si presenta con un tocco speciale, arrivando a bordo di un elicottero per portare gioia ai bambini in difficoltà. L'evento di beneficenza, organizzato dall'Aviazione dell'Esercito, sostiene le associazioni locali impegnate nel supporto ai bambini bisognosi, rafforzando il senso di solidarietà e comunità durante le festività natalizie.

Babbo Natale dell'Aviazione dell'esercito arriva con le ali e scende da un elicottero. A Viterbo si è rinnovato l'evento di beneficenza nato per raccogliere fondi a sostegno delle associazioni di volontariato che operano quotidianamente sul territorio a favore dei bambini in difficoltà, offrendo. Viterbotoday.it

