' Babbi Natale in sella' al tradizionale Ciao appuntamento con la solidarietà in movimento

Si avvicina l’edizione 2025 di ‘Babbi Natale in Sella’, l’evento benefico su due ruote che unisce divertimento e solidarietà. Promosso dalla Banda del Fumo Bianco e Ama, questa iniziativa coinvolge appassionati che indossano il costume natalizio per sostenere cause benefiche, incarnando lo spirito di solidarietà e comunità durante il periodo delle festività.

"Insieme per fare del bene". Sotto questo slogan si stanno scaldando i motori per l'edizione 2025 di 'Babbi Natale in Sella', il giro benefico su due ruote e in costume natalizio, promosso in collaborazione tra la Banda del Fumo Bianco (già Ciao Club Ferrara) e Ama (Associazione Malattia.

Natale a Massa Marittima, sabato 13 dicembre la street band dei Babbi Natale a partire dalle ore 18 animerà le vie del centro. Aperti il barrino, il Villaggio di Babbo Natale e i Gonfiabili Tutto il programma delle festività natalizie al seguente link: https://h7.cl/1g7 - facebook.com facebook

#MaTOinforma oggi chiusure in piazza Polonia per il 15° Raduno Babbi Natale #formaonlus #viabiliTO x.com

Babbi Natale invadono Roma: la pedalata di solidarietà per le vie del centro

