Baba Vanga e la profezia per il 2026 | perché le sue presunte profezie tornano a inquietare

Baba Vanga, celebre chiaroveggente bulgara, torna a suscitare interesse con le sue presunte profezie per il 2026. Le sue predizioni, spesso riscopertate in prossimità di date importanti, alimentano discussioni e timori tra coloro che seguono le sue previsioni. Un ritorno che riaccende l’attenzione sulle sue capacità e sui messaggi attribuiti dalla tradizione popolare.

Il nome di Baba Vanga riemerge ciclicamente, soprattutto quando il calendario si avvicina alle date considerate “chiave”. La veggente bulgara, cieca dalla giovane età e morta nel 1996, è diventata nel tempo una figura quasi leggendaria, circondata da racconti su visioni del futuro, catastrofi e grandi cambiamenti globali. In queste settimane, complice l’avvicinarsi del 2026, alcune delle sue presunte profezie stanno nuovamente facendo il giro dei social, alimentando timori e interpretazioni. Secondo chi le rilancia, quello che ci attende non sarebbe un semplice cambio d’anno, ma un passaggio destinato a segnare una svolta: nulla sarà più come prima. Ilgiornale.it

