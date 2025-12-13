AVO ha donato 150 libri alla Biblioteca del Policlinico a disposizione di pazienti e accompagnatori
AVO ha donato 150 libri alla Tana della Lettura, la biblioteca allestita nell’atrio del Policlinico di Modena, aperta a pazienti e accompagnatori. Questa iniziativa si inserisce nei progetti di Umanizzazione delle cure promossi dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con l’obiettivo di favorire il benessere e il conforto di chi si trova in ospedale.
AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) ha donato 150 libri alla Tana della Lettura, la biblioteca per pazienti e caregiver inaugurata un anno fa nell’ambito dei progetti di Umanizzazione delle cure promossi dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena che si trova nell’atrio del. Modenatoday.it
La bugia dell’orchidea – Donato Carrisi La tensione, come in tutti i libri di Carrisi, é un ingrediente fondamentale, che anche in questa storia squarcia la quiete dei lettori, insieme al mondo occulto che avvolge i suoi personaggi. Tutto corre su una linea sottile c - facebook.com facebook
AVO ha donato 150 libri alla Tana della Lettura, la Biblioteca del Policlinico di Modena