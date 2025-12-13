AVO ha donato 150 libri alla Biblioteca del Policlinico a disposizione di pazienti e accompagnatori

AVO ha donato 150 libri alla Tana della Lettura, la biblioteca allestita nell’atrio del Policlinico di Modena, aperta a pazienti e accompagnatori. Questa iniziativa si inserisce nei progetti di Umanizzazione delle cure promossi dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con l’obiettivo di favorire il benessere e il conforto di chi si trova in ospedale.

AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) ha donato 150 libri alla Tana della Lettura, la biblioteca per pazienti e caregiver inaugurata un anno fa nell’ambito dei progetti di Umanizzazione delle cure promossi dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena che si trova nell’atrio del. Modenatoday.it La bugia dell’orchidea – Donato Carrisi La tensione, come in tutti i libri di Carrisi, é un ingrediente fondamentale, che anche in questa storia squarcia la quiete dei lettori, insieme al mondo occulto che avvolge i suoi personaggi. Tutto corre su una linea sottile c - facebook.com facebook © Modenatoday.it - AVO ha donato 150 libri alla Biblioteca del Policlinico a disposizione di pazienti e accompagnatori

AVO ha donato 150 libri alla Tana della Lettura, la Biblioteca del Policlinico di Modena

Video AVO ha donato 150 libri alla Tana della Lettura, la Biblioteca del Policlinico di Modena Video AVO ha donato 150 libri alla Tana della Lettura, la Biblioteca del Policlinico di Modena