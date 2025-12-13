Avellino operazioni di Polizia contro spaccio e criminalità diffusa

Le operazioni condotte dalla Polizia di Avellino mirano a contrastare lo spaccio di droga e la criminalità diffusa nella città, attraverso attività mirate della Squadra Mobile. Queste iniziative sono parte di un impegno continuo per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità, affrontando problematiche che coinvolgono vari aspetti dell'illegalità locale.

Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno svolto diverse attività per il contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti, da sempre correlati alla commissione di altri reati riconducibili anche alla cosiddetta criminalità diffusa e, negli ultimi anni, a. Avellinotoday.it Avellino, controlli ad “alto impatto”: due denunce per droga e munizioni - La Polizia di Stato di Avellino ha intensificato i controlli nel centro urbano e nelle aree sensibili della città. ilgiornalelocale.it

Avellino, rafforzate le misure di sicurezza: numerosi provvedimenti contro criminalità e violenza domestica - Nel quadro di una costante e incisiva azione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la Polizia di Stato di Avellino, in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, ha intensificato le attività di p ... irpiniaoggi.it

Il Procuratore di Avellino ha partecipato stasera alla presentazione del libro del dirigente di Polizia Gennaro Capoluongo e ha risposto alle domande su droga e ambiente - facebook.com facebook

Splendida serata al Teatro Comunale Carlo Gesualdo di Avellino. Le note della Banda musicale della Polizia di Stato hanno creato un momento autentico di musica e comunità. L’iniziativa, promossa dal Comune di Avellino anche in una fase delicata di com x.com

