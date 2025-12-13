Avellino il nuovo palasport prende forma | rilancio per il Campo CONI e lo sport cittadino
Dopo cinque anni di attesa, a Avellino si avvia la realizzazione del nuovo palasport, segnando un importante rilancio per il Campo CONI e lo sport cittadino. L'intervento rappresenta un passo fondamentale per valorizzare le strutture sportive e promuovere l'attività sportiva nella comunità locale.
Dopo cinque anni di attesa, ad Avellino il progetto del nuovo palasport torna alla concretezza dei fatti. Il Comune ha avviato le procedure di gara per l’appalto dei lavori che porteranno alla sostituzione della tendostruttura del Campo CONI, ormai non più adeguata, completando così un percorso. Avellinotoday.it
Foro Boario, il nuovo palasport prende piede - Ex Foro Boario, sono iniziate ieri le operazioni di trasporto e montaggio del prefabbricato del nuovo palazzetto dello sport, cuore del futuro centro sportivo polifunzionale. ilrestodelcarlino.it
PalaDelMauro, tra dieci giorni cominciano i lavori