Auxerre-Lille domenica 14 dicembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17:15 si affrontano Auxerre e Lille in un match di Ligue 1. Dopo la sconfitta in trasferta in Europa, il Lille di Genesio cerca di risollevarsi in campionato, mentre l'Auxerre punta a consolidare la propria posizione in casa. Ecco formazioni ufficiali, quote, pronostici e convocati per questa sfida.

Altro KO esterno per il Lille di Genesio, che esce sconfitto da Berna e vede il passaggio del turno a rischio: intanto in campionato i Dogues sono di scena ad Auxerre. La squadra di Pelissier ha lasciato l’ultimo posto in classifica con la vittoria interna sul Metz, un successo atteso 2 mesi e mezzo e arrivato proprio all’Abbé Deschamps. Terzo risultato utile consecutivo e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

