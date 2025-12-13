Auxerre-Lille domenica 14 dicembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17:15 si affrontano Auxerre e Lille in una sfida di Ligue 1. Dopo la sconfitta in Svizzera, il Lille di Genesio cerca riscatto in campionato. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita, che si preannuncia decisiva per il cammino delle due squadre.

Altro KO esterno per il Lille di Genesio, che esce sconfitto da Berna e vede il passaggio del turno a rischio: intanto in campionato i Dogues sono di scena ad Auxerre. La squadra di Pelissier ha lasciato l’ultimo posto in classifica con la vittoria interna sul Metz, un successo atteso 2 mesi e mezzo e arrivato proprio all’Abbé Deschamps. Terzo risultato utile consecutivo e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Ligue 1, oggi inizia il 14° turno: la capolista PSG va dall'Auxerre, domenica tocca a De Zerbi - Inizia oggi il 14° turno di Ligue 1, che alle ore 19 vedrà il Lille ricevere la visita del Brest e poi alle 21 l'Auxerre ospitare la capolista Paris Saint- tuttomercatoweb.com