Autostrada A11 | tratto Pistoia-Montecatini Terme chiuso per una notte

Per permettere lavori di manutenzione, il tratto dell'autostrada A11 tra Pistoia e Montecatini Terme sarà chiuso per una notte. I veicoli saranno deviati verso la SR435, con uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, per poi rientrare sull'A11 a Montecatini Terme.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, percorrere la SR435 e rientrare in A11 a Montecatini Terme

