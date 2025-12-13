Auto tampona altro veicolo fermo in via Caravaggio | due feriti FOTO

Nel pomeriggio del 12 dicembre, un incidente in via Caravaggio a Pescara ha coinvolto due veicoli, con uno che tamponato un altro fermo. L'impatto ha causato il ferimento di due persone. L'incidente si è verificato intorno alle 18:30, mentre le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Scontro fra due veicoli in via Caravaggio nel pomeriggio del 12 dicembre a Pescara. Verso le 18,30 un'auto in transito e un veicolo fermo, per circostanze ancora da chiarire, si sono urtate violentemente. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto è intervenuta la polizia locale che si è occupata.

