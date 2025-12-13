Auto Pichetto | Togliere idiozia politica di stop Ue motori termici

Il vice presidente del Senato, Pichetto, commenta con entusiasmo la prospettiva di rivedere la decisione dell'UE di vietare i motori termici dal 2035. La sua dichiarazione riflette un cambiamento di opinione rispetto alle politiche ambientali europee, evidenziando l'importanza di un approccio più equilibrato e pragmatico verso la mobilità sostenibile e le tradizioni automobilistiche italiane.

Roma, 13 dic. (askanews) – “Era ora!” sulla possibile revisione della messa al bando Ue dei motori endotermici dal 2035. “Io mi sono occupato in passato tanto di automotive. Si tratta di togliere quella che è stata un’idiozia politica”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin intervenendo ad un dibattito ad Atreju. “L’idiozia politica – ha rimarcato – era quando un politico ha deciso lo strumento che doveva esserci 15 anni dopo. E che ha portato a uccidere o comunque massacrare quello che è il più grande sul sistema manifatturiero europeo”, l’auto. Ildenaro.it

