Auto fuori strada a Castelsangiovanni tre feriti

Nel pomeriggio del 13 dicembre, a Castelsangiovanni, un incidente stradale ha coinvolto un’auto che, in prossimità della rotatoria di via Allende, è uscita di strada ribaltandosi e terminando in un campo. A bordo tre uomini di nazionalità straniera sono rimasti feriti. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti.

Incidente stradale nel pomeriggio del 13 dicembre a Castelsangiovanni. In via Allende, in prossimità della rotatoria, un'auto, con a bordo tre uomini di nazionalità straniera, è uscita di strada ed è finita nel campo ribaltandosi per poi riatterrare sulle quattro ruote.

Auto si schianta in un bar e prende fuoco a Castelsangiovanni (PIacenza)

Video Auto si schianta in un bar e prende fuoco a Castelsangiovanni (PIacenza) Video Auto si schianta in un bar e prende fuoco a Castelsangiovanni (PIacenza)