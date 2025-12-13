Autista trovato senza vita a bordo di un camion all’interno di un cantiere sull’autostrada A7

Un autista è stato trovato senza vita a bordo di un camion all’interno di un cantiere sull’autostrada A7. La scoperta è avvenuta da parte di un collega, mentre sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, l’uomo non ha potuto essere salvato.

La scoperta è stata fatta da un collega della vittima. Sul posto la polizia stradale: inutili i tentativi del 118 di rianimare l'uomo. L'ipotesi è quella di un malore.

