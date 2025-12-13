Aumenti sigarette dal 1° gennaio 2026 i prezzi aggiornati di tutti i prodotti

A partire dal 1° gennaio 2026, i prezzi delle sigarette subiranno un incremento a causa dell'aumento delle accise sui prodotti di tabacco. La misura avrà cadenza triennale, coinvolgendo gli anni 2026, 2027 e 2028, e interesserà tutti i prodotti del settore, determinando un aumento progressivo dei costi per i consumatori.

Dal 1° gennaio 2026, le sigarette costeranno di più. Sarà previsto un incremento delle accise sui prodotti di tabacco, con un aumento progressivo per il 2026, 2027 e 2028. Nell’arco dei prossimi tre anni il costo di un pacchetto arriverà a costare 0,40 euro in più rispetto ai prezzi attuali. Considerando che 1 italiano su 4 è dipendente dalle sigarette o dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina, un’operazione che preme sul portafoglio è tra le più incisive e funzionali. Inoltre è un modo per reperire risorse per i conti pubblici. Quando ci sarà l’aumento delle sigarette?. A gennaio 2026 scattano i primi aumenti sui prezzi dei prodotti di tabacco e nicotina. Quifinanza.it

Aumentano i prezzi delle sigarette, dal primo gennaio fumare costerà di più - Il rincaro sarà in media di 15 centesimi nel 2026, arrivando a superare complessivamente i 40 centesimi nell’arco dei prossimi tr ... msn.com