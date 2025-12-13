Aumentano i sinistri cala significativamente la mortalità
Nel 2024, la provincia di Arezzo registra un aumento nel numero di incidenti stradali, mentre si osserva una significativa diminuzione dei decessi. I dati evidenziano un incremento degli sinistri, ma anche un miglioramento in termini di mortalità, riflettendo possibili miglioramenti nelle misure di sicurezza e intervento.
Arezzo, 13 dicembre 2025 – Incidenti stradali nella provincia di Arezzo nel 2024: aumentano i sinistri, cala significativamente la mortalità. I dati ufficiali sull’incidentalità stradale nella provincia di Arezzo per l’anno 2024, diffusi dall’ ACI – Automobile Club d’Italia, delineano un quadro complesso e caratterizzato da tendenze divergenti. Mentre il numero degli incidenti e dei feriti registra un incremento rispetto al 2023, si evidenzia al contempo una significativa riduzione degli incidenti mortali e dei decessi. I risultati emergono dalla relazione tecnica presentata nel corso della conferenza provinciale sull’incidentalità stradale, che analizza in dettaglio numeri, profili delle vittime, cause e distribuzione territoriale dei sinistri. Lanazione.it
