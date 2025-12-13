Attività storiche in Valle Premi a trentuno titolari L’assessore regionale | Dovete essere orgogliosi

In Valle, trentuno attività storiche hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale della Regione Lombardia, che celebra la loro longevità e importanza economica. Durante la cerimonia alla Camera di Commercio, l’assessore regionale Guido Guidesi ha sottolineato l’importanza di essere orgogliosi di questo traguardo e di mettere in mostra la propria storia.

"Siatene orgogliosi e soprattutto, mettetela ben in vista". Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha raccomandato ai titolari delle nuove attività storiche della provincia riconosciute da Regione Lombardia nel 2025 che ieri alla Camera di Commercio hanno ricevuto la targa che certifica la longevità del proprio esercizio. Alla cerimonia insieme all’assessore Guidesi hanno partecipato l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, il presidente della Camera di Commercio di Sondrio, Loretta Credaro e la consigliera regionale Silvana Snider. La Regione Lombardia conferisce il titolo di “Attività Storica e di Tradizione“ dal 2004: quest’anno 31 quelle riconosciute per la provincia di Sondrio. Ilgiorno.it Attività storiche in Valle. Premi a trentuno titolari. L’assessore regionale: "Dovete essere orgogliosi" - Spicca per longevità la Macelleria Salumeria Panatti di Chiavenna. ilgiorno.it

Attività storiche, Snider: “Sono l’anima di Valtellina e Valchiavenna” #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

Regione celebra le nuove attività storiche: riconoscimenti anche a Luino e nell'alto Varesotto x.com

© Ilgiorno.it - Attività storiche in Valle. Premi a trentuno titolari. L’assessore regionale: "Dovete essere orgogliosi"