Atti osceni in strada davanti ai passanti | la polizia interviene e arresta un uomo

Nel pomeriggio di venerdì, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 59 anni a Napoli, dopo averlo sorpreso mentre compiva atti osceni in strada davanti ai passanti. L'uomo, noto alle forze dell'ordine, è stato fermato e portato in commissariato, dove sono stati avviati gli accertamenti necessari.

Nel pomeriggio di venerdì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 59enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, per atti osceni in luogo pubblico.In particolare, gli agenti del commissariato Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una. Napolitoday.it Monza, atti osceni davanti a una donna sola su un vagone del treno regionale: multa da 10mila euro a un 24enne - La passeggera si è allontanata e ha avvertito il personale di servizio delle ferrovie, che hanno a loro volta chiamato la polizia locale di Seregno ... milano.corriere.it

Atti osceni sul treno davanti a mamma e figlio: denunciato 21enne - Un 21enne di origini tunisine residente a Palazzolo sull'Oglio è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria per atti osceni a bordo di un treno ... ilgiorno.it

È andata a trovare il compagno che sta scontando una pena nel carcere di Civitavecchia e ne è uscita con una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. È la storia di una coppia, sorpresa durante del sesso orale in sala colloqui. Amplesso che i due avrebbe - facebook.com facebook

© Napolitoday.it - Atti osceni in strada davanti ai passanti: la polizia interviene e arresta un uomo

30 marzo 2019 - Atti osceni davanti all'asilo, 31enne arrestato

Video 30 marzo 2019 - Atti osceni davanti all'asilo, 31enne arrestato Video 30 marzo 2019 - Atti osceni davanti all'asilo, 31enne arrestato