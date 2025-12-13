Attenti agli uomini coi borsoni neri ai supermercati Scatta l’allarme sui social

Un messaggio di allarme circola sui social riguardo a uomini con borsoni neri nei supermercati di Pesaro. Secondo alcune segnalazioni, questi individui potrebbero truffare le persone fingendosi venditori ambulanti, specialmente durante le festività, con l’obiettivo di raccogliere informazioni personali e pianificare furti nelle abitazioni.

Pesaro, 13 dicembre 2025 – "Attenzione, si aggirano uomini con dei borsoni neri che, con la scusa di vendere calzini e cavolate varie, cercano di truffare e imbambolarvi per cose non chiare, di solito questi personaggi e appaiono nel periodo delle festività per fare soldi e per seguirvi per capire i vostri movimenti e per sapere dove abitate per poi svaligiare pe vostre case". È con questo allarme, scritto come una vera e propria testimonianza diretta, che nelle ultime ore i social locali sono stati attraversati da un’ondata di condivisioni e commenti preoccupati. Il messaggio, rilanciato su Facebook e nei gruppi più seguiti tra Pesaro e la vallata del Foglia, parla di presunti malintenzionati che si avvicinerebbero alle persone nei parcheggi dei supermercati, soprattutto anziani, per carpire fiducia e osservare movimenti e abitudini, fino a ipotizzare furti nelle abitazioni. Ilrestodelcarlino.it

