Attacco in mare! La Russia colpisce nave turca con olio di girasole ucraino

Un attacco in mare ha coinvolto una nave turca carica di olio di semi di girasole ucraino, diretta in Egitto. Le forze navali ucraine hanno denunciato un'azione aggressiva da parte della Russia contro la nave civile Viva, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte commerciali e sulla tensione tra le nazioni coinvolte.

Le forze navali ucraine hanno denunciato un grave attacco da parte della Russia contro una nave civile, la Viva, battente bandiera turca e carica di un prezioso carico di olio di semi di girasole ucraino diretto in Egitto. L’episodio, avvenuto il 13 novembre 2025, getta una luce sinistra sul continuo rischio che incombe sulle rotte marittime essenziali per l’esportazione dei prodotti agricoli ucraini e sulla sicurezza della navigazione nel Mar Nero. La Marina ucraina, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda, ha fornito dettagli preoccupanti su quello che definisce un attacco mirato effettuato con un drone. Thesocialpost.it

