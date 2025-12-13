Atreju Valditara smonta la Albanese | Non si può fare indottrinamento

Durante l'evento Atreju, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha risposto alle polemiche sulle ispezioni nelle scuole toscane, accusando parte dell'opposizione di adottare una mentalità totalitaria e di promuovere un indottrinamento. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni e dibattiti sul tema dell'autonomia scolastica e delle critiche istituzionali.

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, intervenendo ad Atreju, ha accusato parte dell'opposizione di "mentalità totalitaria" per le critiche alle ispezioni richieste in scuole toscane dove ha parlato Francesca Albanese: "Io temo che, anche a leggere alcune reazioni di ieri, ci sia ancora una mentalità totalitaria in alcuni esponenti dell'opposizione. Perché quando mi si contesta il fatto che io voglia fare chiarezza se effettivamente Francesca Albanese durante più lezioni curriculari, e quindi lezioni obbligatorie, abbia veramente detto che questo governo è costituito da fascisti, complici di genocidio e abbia veramente incitato a occupare le scuole, se mi si contesta la necessità di fare chiarezza su un punto dirimente per quanto riguarda la correttezza della formazione dei nostri giovani, vuol dire che non si ha maturità democratica". Liberoquotidiano.it

Atreju, Valditara: "Educazione sessuale? Non vogliamo bambini sommersi da teorie gender. Lezioni Albanese? Stop alle dittature nelle scuole" - "Vogliamo voltare pagina rispetto a 50 anni in cui l'identità è stata considerata una parolaccia e in cui la storia dell'Occidente è sempre stata qualcosa di cui vergognarci. affaritaliani.it