Atreju Valditara sale in cattedra | Mi danno del fascista per aver valorizzato poesie storia e condotta…

Durante l’evento Atreju, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha affrontato le polemiche sollevate riguardo alla valorizzazione di poesie, storia e condotta, ricevendo applausi dal pubblico. Con il supporto del sottosegretario Paola Frassinetti, Valditara si è confrontato con le accuse di fascismo, sottolineando il suo impegno per l’educazione e la cultura italiana.

Strappa applausi, dal palco di Atreju, il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, con il sottosegterario Paola Frassinetti al suo fianco. Tiene banco la scuola, ma anche la cultura in generale, l’educazione in particolare, l’identità in focus rispetto alle teorie globaliste della sinistra. “Vogliamo voltare pagina rispetto a 50 anni in cui l’identità è stata considerata una parolaccia e in cui la storia dell’Occidente è sempre stata qualcosa di cui vergognarci. Non dobbiamo affatto vergognarci della nostra civiltà, non dobbiamo affatto vergognarci dei grandi valori universali che l’Occidente ha dato al mondo, perché i grandi valori di libertà e di democrazia sono nati in Europa, sono nati in Italia, sono nati nel Mediterraneo, sono nati con una consapevolezza di una identità forte e un popolo senza identità é un popolo destinato a non avere futuro, un popolo senza radici è un popolo senza futuro”, ha detto Valditara. Secoloditalia.it

Atreju, si parte con scuola e sanità: sul palco Valditara e Schillaci (segui qui la diretta streaming) x.com

Il nostro direttore Gino Zavalani assieme, tra gli altri, a Giuseppe Valditara (Ministro dell'istruzione e del merito) e Paola Frassinetti (Sottosegretario di Stato al ministero dell’istruzione e del merito), sarà presente ad Atreju domani sabato 13 dicembre, alle ore 9. - facebook.com facebook