Atreju Urso | Il mondo del Green Deal non c' è più e tre anni fa il governo Meloni era l' unico ad averlo capito

L'articolo analizza le dichiarazioni di Atreju e Urso sul cambiamento del panorama del Green Deal, un tempo molto promosso e ora in crisi. Si riflette su come gli eventi degli ultimi tre anni abbiano influenzato questa politica, evidenziando la posizione del governo Meloni e le trasformazioni avvenute nel discorso e nelle prospettive legate alla sostenibilità ambientale.

"Cos'è cambiato per quel Green deal che prima veniva osannato, anzi adorato come una religione? È cambiato il mondo e noi ne dobbiamo prendere atto. Il Green Deal è stato elaborato quando il mondo si pensava che fosse piatto, senza montagne, senza confini, senza contrasti. Quel mondo non c'è più". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo ad Atreju. "Prima la pandemia, poi l'invasione della Russia in Ucraina. Negli ultimi due anni i conflitti nel mondo sono raddoppiati, siamo a 78, con l'ultimo scoppiato tra la Thailandia e la Cambogia. E ci si è resi conto che della necessità dell'autonomia strategica del nostro continente, che prima non era nemmeno considerata perché prendevano il gas e le materie prime a basso prezzo della Russia per realizzare prodotti da poi vendere ai cinesi", ha aggiunto. Ilgiornale.it

