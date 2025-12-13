Atreju si parte con scuola e sanità | sul palco Valditara e Schillaci segui qui la diretta streaming

Oggi, sabato 13 dicembre, si apre la giornata di Atreju con interventi su scuola e sanità, protagonisti Valditara e Schillaci sul palco. Segui la diretta streaming per aggiornamenti in tempo reale. La giornata inizia alle 8:30 con Radio l’Italia chiamò, offrendo un approfondimento sulle tematiche di attualità e politica.

Il programma di Atreju di oggi sabato 13 dicembre e in basso i link per lo streaming. Ore 8:30 – Radio l’Italia chiamò. Buongiorno Atreju Rassegna stampa con  Costanzo Della Porta  (Senatore FdI) e  Daniela Dondi  (Deputata FdI) Ore 9:00 – Sala Rosario Livatino. Presentazione del libro “La verità è un fuoco” di  Agnese Pini Intervengono:  Paolo Inselvini  (Parlamentare europeo FdI),  Lucrezia Mantovani  (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Politiche dell’Unione europea) Modera:  Annalisa Terranova  (Giornalista) Ore 9:30 – Sala Giustizia giusta. La scuola del merito: formazione, educazione, rispetto Intervengono:  Giuseppe Valditara  (Ministro dell’istruzione e del merito),  Paola Frassinetti  (Sottosegretario di Stato al ministero dell’istruzione e del merito),  Suor Monia Alfieri  (Opinionista),  Domenico Baldazzi  (Coordinatore Emilia Romagna delle consulte studentesche),  Patrizio Bianchi  (già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca),  Riccardo Maola  (Coordinatore Lazio delle consulte studentesche),  Giuseppe Palmisano  (Coordinatore Puglia delle consulte studentesche),  Gino Zavalani  (Direttore di Esperia) Introducono:  Carmela Bucalo  (Senatrice FdI),  Riccardo Ponzio  (Presidente Azione Studentesca) Modera:  Simona Branchetti  (Giornalista) Ore 10:00 – Sala Rosario Livatino. Secoloditalia.it

