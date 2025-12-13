Atreju si parte con scuola e sanità | sul palco Valditara e Schillaci segui qui la diretta streaming

Oggi, sabato 13 dicembre, si apre la giornata di Atreju con interventi su scuola e sanità, protagonisti Valditara e Schillaci sul palco. Segui la diretta streaming per aggiornamenti in tempo reale. La giornata inizia alle 8:30 con Radio l’Italia chiamò, offrendo un approfondimento sulle tematiche di attualità e politica.

Il programma di Atreju di oggi sabato 13 dicembre e in basso i link per lo streaming. Ore 8:30 – Radio l’Italia chiamò. Buongiorno Atreju Rassegna stampa con Costanzo Della Porta (Senatore FdI) e Daniela Dondi (Deputata FdI) Ore 9:00 – Sala Rosario Livatino. Presentazione del libro “La verità è un fuoco” di Agnese Pini Intervengono: Paolo Inselvini (Parlamentare europeo FdI), Lucrezia Mantovani (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Politiche dell’Unione europea) Modera: Annalisa Terranova (Giornalista) Ore 9:30 – Sala Giustizia giusta. La scuola del merito: formazione, educazione, rispetto Intervengono: Giuseppe Valditara (Ministro dell’istruzione e del merito), Paola Frassinetti (Sottosegretario di Stato al ministero dell’istruzione e del merito), Suor Monia Alfieri (Opinionista), Domenico Baldazzi (Coordinatore Emilia Romagna delle consulte studentesche), Patrizio Bianchi (già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), Riccardo Maola (Coordinatore Lazio delle consulte studentesche), Giuseppe Palmisano (Coordinatore Puglia delle consulte studentesche), Gino Zavalani (Direttore di Esperia) Introducono: Carmela Bucalo (Senatrice FdI), Riccardo Ponzio (Presidente Azione Studentesca) Modera: Simona Branchetti (Giornalista) Ore 10:00 – Sala Rosario Livatino. Secoloditalia.it Atreju, Meloni: "Va bene il confronto, ma con Conte e Schlein". La leader del Pd attacca: "Scappa ancora" - " Si accende lo scontro politico tra destra e sinistra dopo l'invito della premier Meloni rivolto alla segretaria del ... affaritaliani.it ATREJU Contestazioni alla ministra Bernini da parte degli studenti universitari. Le interviste a Andrea Delmastro, Sottosegretario di Stato alla Giustizia; Silvia Albano, magistrata; Debora Serracchiani, deputata Partito Democratico; Carlo Nordio, ministro della - facebook.com facebook Non sono solo le parole di una ministra a fare paura, ma la folla che le applaude. Chi ride e batte le mani quando si insultano studenti ha già scelto da che parte stare. E non è dalla parte del confronto, né della democrazia. Questa è Atreju. #matrice x.com © Secoloditalia.it - Atreju, si parte con scuola e sanità: sul palco Valditara e Schillaci (segui qui la diretta streaming)