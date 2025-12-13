Atreju Renzi litiga con tutti e scatena il caos La strigliata di Calderoli | Matteo il comizio è finito E Crosetto lo porta via di peso dal palco

Durante Atreju, si sono registrati momenti di forte tensione tra Matteo Renzi e i rappresentanti della maggioranza, tra cui Calderoli, Crosetto e altri. Lo scontro ha scatenato un vero e proprio caos sul palco, con interventi accesi e momenti di tensione che hanno interrotto il dibattito sull’autonomia.

È stato a dir poco acceso il dibattito ad Atreju sull’autonomia. Alla manifestazione di Fratelli d’Italia hanno condiviso il palco tre esponenti della maggioranza (il ministro Roberto Calderoli, la ministra Maria Elisabetta Casellati e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ), mentre per l’opposizione è stato invitato Matteo Renzi. Ed è proprio il leader di Italia Viva il primo ad accendere lo scontro: « Sull’autonomia quello contro è Rampelli. Ai giovani di Atreju dico: “Sull’autonomia quelli contro erano quelli di Alleanza Nazionale. Quando noi abbiamo proposto la riforma del Titolo V, Meloni diceva di voler abolire le regioni. Open.online

Atreju, è Renzi show. Grida "sei falsa" alla Casellati, Crosetto lo prende in braccio per portarlo via - Show di Matteo Renzi ad Atreju 2025, la kermesse di Fratelli d'Italia che si avvia alle conclusioni, con Meloni e Salvini attesi sul palco nella mattinata di domani. affaritaliani.it