Atreju opposizioni divise Schlein diserta il palco e Conte gioca da leader

Nell'atteso evento di Atreju, le opposizioni si sono divise, generando tensioni e sorprese. Elly Schlein ha scelto di non partecipare, lasciando vuota la sua postazione, mentre Giuseppe Conte si è presentato come protagonista, assumendo un ruolo di leadership. La giornata si è trasformata in un momento di incertezza e cambiamenti politici, segnando un nuovo scenario nel panorama italiano.

Roma, 13 dicembre 2025 – Doveva essere il giorno del grande confronto, invece la sedia principale – quella di Elly Schlein – è rimasta vuota. Di conseguenza, an che Giorgia Meloni diserta per assenza di sfidante. E Giuseppe Conte ne approfitta per difendere in parte l’alleata-competitor, facendolo notare all’intervistatore, il direttore del Giornale Tommaso Cerno, che lo punzecchia: “Manca pure la premier che aveva esteso l’invito a me. Poteva esserci lei, da buona padrona di casa”. Il leader dei Cinque Stelle sulla partecipazione a Atreju, la festa di FdI, non ha mai avuto dubbi di sorta, con o senza Elly. Quotidiano.net Atreju, opposizioni divise. Schlein diserta il palco e Conte gioca da leader - L’ex premier 5 Stelle ne approfitta per parlare anche di temi cari alla destra ... quotidiano.net

Su Atreju Schlein è caduta nel trappolone di Giorgia Meloni - Piccola premessa: in Italia non c’è un bipartitismo e, dunque, quando si parla di “confronti” tra leader politici non bisognerebbe ragionare come fossimo negli Stati Uniti. ilfattoquotidiano.it

Il nuovo test di Medicina genera una crisi profonda del sistema di accesso universitario. La ministra Bernini, contestata ad Atreju, ha risposto agli studenti definendoli “poveri comunisti” citando Berlusconi, scatenando dure critiche dalle opposizioni. Il semestre - facebook.com facebook

Dopo la contestazione ad Atreju, uno studente di Medicina - Leonardo Dimola - chiede le dimissioni della ministra Anna Maria Bernini, accusandola di insultare chi protesta invece di affrontare il nodo del semestre filtro, che coinvolge circa 60mila persone. Nel x.com

© Quotidiano.net - Atreju, opposizioni divise. Schlein diserta il palco e Conte gioca da leader

Da Atreju alle tasse: perché Meloni attacca tutti? E chi pagherà di più? Con Saviano e Camusso

Video Da Atreju alle tasse: perché Meloni attacca tutti? E chi pagherà di più? Con Saviano e Camusso Video Da Atreju alle tasse: perché Meloni attacca tutti? E chi pagherà di più? Con Saviano e Camusso