Atreju la cucina Italiana patrimonio Unesco Lollobrigida | non ci manca niente La nostra eccellenza è ricchezza e lavoro

Atreju celebra la cucina italiana, riconosciuta patrimonio UNESCO, come simbolo di eccellenza e identità nazionale. Lollobrigida sottolinea l'importanza di valorizzare questa ricchezza culturale, trasformandola in opportunità economiche e occupazionali. Un riconoscimento che rafforza il ruolo della tradizione gastronomica come motore di crescita e orgoglio per il paese.
«La cucina italiana è la prima al mondo. Oggi dobbiamo cercare di trasformare quello che è un risultato importantissimo: il riconoscimento del valore della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra identità, in economia e lavoro». Queste le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che è intervenuto nel panel di Atreju intitolato “ La cucina italiana patrimonio dell’umanità “. In questo momento, «all’Italia serve ritrovare alcuni punti di riferimento, valorizzare quello che ha. E noi abbiamo tutto. Non ci manca niente, non ci manca nessuna cosa la mente umana possa immaginare». Secoloditalia.it
