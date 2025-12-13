Atreju Giuseppe Conte provoca | Meloni genuflessa da Trump Bombardato di fischi

Durante un evento politico, Giuseppe Conte ha criticato le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni a Washington, definendole una genuflessione a Trump e respingendo l'idea di considerarla patriottica. La sua presa di posizione ha suscitato reazioni contrastanti e un'eco di commenti e fischi tra il pubblico presente.

"Per me non è patriottismo andare a Washington a genuflettersi e promettere acquisti di gas liquido". Così il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, durante la sua intervista sul palco di Atreju. Il leader pentastellato è stato interrotto da qualche grido di contestazione e parecchi fischi, a cui ha replicato: "Non vorrei rompere il clima di festa, ma se volevate sentire altra musica, quella che sentite tutti i giorni non dovevate invitarmi". Qualche applauso invece, quando Conte è intervenuto sul Superbonus, chiamando in causa l'ex premier Mario Draghi. "Da quando è iniziata questa Commissione Covid, non ho mai sentito nominare il nome di Draghi. Liberoquotidiano.it Atreju, Conte: "Alleanza con Pd e Schlein solo se nel programma ci sono le battaglie del M5S" - "Vediamo la proposta formale" sulla legge elettorale, "ci confronteremo in Parlamento". affaritaliani.it

