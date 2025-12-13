Atreju Gigi Buffon promuove Giorgia Meloni | Rappresenta nel modo migliore la nostra nazione

Gigi Buffon esprime il suo sostegno a Giorgia Meloni, sottolineando come la Premier rappresenti al meglio l'Italia e abbia raggiunto importanti risultati nel suo governo. Le sue parole evidenziano l'apprezzamento per il ruolo di Meloni nel panorama politico nazionale.

La premier Giorgia Meloni "sta rappresentando nel modo migliore la nostra nazione, sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato". Così Gigi Buffon, ex portiere e attuale capo delegazione della nazionale di calcio, a margine della sua partecipazione ad Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma. Il calciatore ha parlato anche della Juventus. "Innanzitutto ho visto che ieri è arrivata un'offerta importante, ma non mi sembra mai di aver visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbia messo la Juve in vendita e questa è la cosa principale, stiamo parlando di una storia di 102 anni, se non sbaglio, una storia vincente che in certi momenti magari può avere delle problematiche, ma a dispetto di tutto questo io credo che il tifoso della Juve soprattutto debba essere orgoglioso e debba riconoscere sempre il merito e anche, insomma, la felicità di essere riconoscibili attraverso la famiglia e in questo caso John". Ilgiornale.it

