Atreju Cruciani annienta il Pd | Qual è la differenza tra voi e la Festa dell' Unità

Durante un intervento radiofonico, Giuseppe Cruciani ha attaccato duramente il Partito Democratico, evidenziando le contraddizioni tra il partito e la Festa dell’Unità. Con toni decisi e senza mezzi termini, il conduttore ha criticato la deriva woke del Pd, sottolineando le differenze tra il partito e le sue radici storiche.

Un Giuseppe Cruciani scatenato - in versione Zanzara - annienta la deriva woke del Partito democratico. Ospite ad Atreju insieme al collega di sempre David Parenzo, il conduttore radiofonico ha spiegato al pubblico di Castel Sant'Angelo di Roma cosa distingue la festa di Fratelli d'Italia da quella dell'Unità. E un'ovazione ha chiuso il suo intervento magistrale. "Diciamo qualcosa sulla festa che senno poi chiudiamo e. questa è una cosa semiseria - ha tuonato Giuseppe Cruciani -. Cioè, io vengo da tanti anni. io vado ovunque mi invitino. E però si respira ad Atreju, anche dai giovani di Fratelli d'Italia dove sono andato a settembre se non sbaglio a Fenix. Liberoquotidiano.it FdI invita Schlein ad Atreju: la segretaria del Pd detta le condizioni - Stavolta potrebbe partecipare, a patto di potersi confrontare direttamente sul palco con la premier Giorgia Meloni. lettera43.it Atreju, Meloni: “Sì al confronto con Schlein ma anche Conte”. La segretaria Pd: “Così scappa” - Sì al faccia a faccia richiesto dalla segretaria del Pd Elly Schlein ad Atreju, ma senza escludere il leader del Movimento 5 stelle: “Sono pronta a confrontarmi ... repubblica.it Trova l’intruso… dietro le quinte di Atreju - facebook.com facebook Parenzo dal palco di Atreju: «A sinistra serve più ironia» x.com © Liberoquotidiano.it - Atreju, Cruciani annienta il Pd: "Qual è la differenza tra voi e la Festa dell'Unità"

Radio Atreju - Cruciani contro gli ipocriti

Video Radio Atreju - Cruciani contro gli ipocriti Video Radio Atreju - Cruciani contro gli ipocriti