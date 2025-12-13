Atreju contesta Conte su separazione delle carriere dei magistrati e i centri in Albania – Video

Durante l’evento di Atreju a Castel Sant’Angelo, Giuseppe Conte è stato intervistato da Tommaso Cerno, attirando un’ampia partecipazione. Tra i temi discussi, la contestazione di Atreju riguardo alla separazione delle carriere dei magistrati e ai centri in Albania, creando un momento di confronto e dibattito.

Era molto atteso e le aspettative non sono andate deluse. Sala piena per Giuseppe Conte intervistato da Tommaso Cerno ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, in corso a Castel Sant’Angelo a Roma. L’ex presidente del Consiglio sulla separazione delle carriere e sui centri per i migranti in Albania viene ripetutamente contestato. “Il governo vuole asservire i magistrati al governo di turno” e “i centri in Albania non funzionano” le frasi più contestate dalla platea. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it Atreju contesta Conte su separazione delle carriere dei magistrati e i centri in Albania – Video - Sala gremita alla festa di FdI dove l'ex premier viene contestato per le dichiarazioni su magistratura e centri migranti ... ilfattoquotidiano.it

