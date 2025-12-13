Atreju | Come sarebbe l' Europa senza i conservatori il confronto di Ecr Party sulle sfide dell' Occidente

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'evento Atreju, il Partito ECR ha affrontato le principali sfide dell'Occidente, discutendo sul ruolo dei conservatori in Europa. Nel panel “Conservatives' Challenges”, moderato da Antonio Giordano, si sono approfondite le prospettive e le criticità che i conservatori devono affrontare per preservare i valori europei.

«Come sarebbe l'Europa senza i conservatori?». È questa la domanda posta da Antonio Giordano, deputato di FdI e segretario generale del Partito ECR, moderando il panel “Conservatives' Challenges” svoltosi venerdì sera ad Atreju e introdotto dalla deputata di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini e dal CoPresidente del Gruppo ECR al Parlamento europeo, Nicola Procaccini. L'interrogativo ha orientato il confronto tra diversi leader dell'area conservatrice, tra cui Adam Bielan, segretario internazionale del PiS e capodelegazione polacca del Gruppo ECR, Miguel Mellado, deputato cileno intervenuto in videomessaggio, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, leader del partito conservatore islandese ed ex Primo Ministro, e Kristoffer Storm, responsabile per gli Affari UE del Dansk Folkeparti e capodelegazione danese del Gruppo ECR. Iltempo.it

atreju sarebbe europa senzaAtreju: "Come sarebbe l'Europa senza i conservatori", il confronto di Ecr Party sulle sfide dell'Occidente - È questa la domanda posta da Antonio Giordano, deputato di FdI e segretario ... iltempo.it

atreju sarebbe europa senzaAtreju, Valditara: "Educazione sessuale? Non vogliamo bambini sommersi da teorie gender. Lezioni Albanese? Stop alle dittature nelle scuole" - "Vogliamo voltare pagina rispetto a 50 anni in cui l'identità è stata considerata una parolaccia e in cui la storia dell'Occidente è sempre stata qualcosa di cui vergognarci. affaritaliani.it

atreju come sarebbe l europa senza i conservatori il confronto di ecr party sulle sfide dell occidente

© Iltempo.it - Atreju: "Come sarebbe l'Europa senza i conservatori", il confronto di Ecr Party sulle sfide dell'Occidente

Punto Italia. Domande e risposte a confronto su manovra economica più importante del Dopoguerra

Video Punto Italia. Domande e risposte a confronto su manovra economica più importante del Dopoguerra