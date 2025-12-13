Atreju | Come sarebbe l' Europa senza i conservatori il confronto di Ecr Party sulle sfide dell' Occidente

Durante l'evento Atreju, il Partito ECR ha affrontato le principali sfide dell'Occidente, discutendo sul ruolo dei conservatori in Europa. Nel panel “Conservatives' Challenges”, moderato da Antonio Giordano, si sono approfondite le prospettive e le criticità che i conservatori devono affrontare per preservare i valori europei.

«Come sarebbe l'Europa senza i conservatori?». È questa la domanda posta da Antonio Giordano, deputato di FdI e segretario generale del Partito ECR, moderando il panel “Conservatives' Challenges” svoltosi venerdì sera ad Atreju e introdotto dalla deputata di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini e dal CoPresidente del Gruppo ECR al Parlamento europeo, Nicola Procaccini. L'interrogativo ha orientato il confronto tra diversi leader dell'area conservatrice, tra cui Adam Bielan, segretario internazionale del PiS e capodelegazione polacca del Gruppo ECR, Miguel Mellado, deputato cileno intervenuto in videomessaggio, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, leader del partito conservatore islandese ed ex Primo Ministro, e Kristoffer Storm, responsabile per gli Affari UE del Dansk Folkeparti e capodelegazione danese del Gruppo ECR. Iltempo.it

