Atreju Buffon | Rivogliamo la magia dei Mondiali Meloni rappresenta bene l' Italia

Durante l'evento Atreju, il portiere storico Gianluigi Buffon ha sottolineato il desiderio di rivivere la magia dei Mondiali, lodando Meloni come rappresentante autentica dell'Italia. Il panel 'Quando lo sport diventa comunità' ha analizzato l'importanza degli oratori nella crescita dei giovani, un tema centrale nel contesto della kermesse di Fratelli d'Italia.

Calcio e non solo nel panel 'Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani' andato in scena ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia. Sul palco il microfono passa dal ministro Andrea Abodi al capo delegazione della nazionale azzurra, Gianluigi Buffon, dal cappellano olimpico don Franco Finocchio, alla nuotatrice Carlotta Gilli. Ma sono l'ex portiere della Juve e Abodi a farla da protagonisti, con l'argomento che - dal ruolo sociale dello sport - si sposta rapidamente al calcio, alla crisi dei talenti in Italia e - soprattutto - ai playoff che a marzo vedranno l'Italia impegnata per non fallire la terza qualificazione mondiale.

