Atreju al settimo giorno arriva la consacrazione | è qui la vera festa della politica italiana

Al settimo giorno, Atreju si conferma come il cuore pulsante della politica italiana, con l’intervento conclusivo di Giorgia Meloni che attende. Questa edizione ha attirato l’attenzione per i dibattiti e i momenti di confronto, segnando un momento di riflessione e celebrazione del panorama politico nazionale.

Alla vigilia dell’intervento conclusivo di Giorgia Meloni si può già tracciare un primo bilancio di questa edizione di Atreju. “Sei diventata forte” riecheggia visivamente su tutti i cartelloni (con quei caratteri da reclame anni ’70). Un elogio alla nostra Italia, ma anche un’implicita autocitazione che poteva suonare roboante e velleitaria, ma che con il passare dei giorni ha trovato la sua ragione d’essere. Checché ne pensi qualche storico militante, che rimpiange i vecchi tempi delle edizioni più identitarie, quando Atreju nasceva e moriva in un week end, questi 7 giorni hanno rappresentato la definitiva consacrazione di un appuntamento, divenuto l’ultima grande platea politica reale, avulsa da algoritmi e logiche social. Secoloditalia.it La dolce vita di Atreju - Dalla prima della Scala alla fiera dei libri di Roma, fino alla Atreju “jubilee edition” di Giorgia Meloni: tra vin brulé, presepi, gourmet bus, filosofi mancati e panel sull’AI, va in scena una Roma ... ilfoglio.it

Atreju nasce dai giovani. Non è stato un partito a volerlo. Nasce dalla migliore gioventù che si è messa in gioco, emulando per alcuni versi i campi Hobbit. Qualcuno lo nasconde, io ne vado fiero. Lì nacque la metapolitica. - facebook.com facebook

