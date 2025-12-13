Atreju 2025 il Ministro Crosetto porta via di peso Matteo Renzi dal palco – Il video

Durante l'evento Atreju 2025, si è verificato un episodio di forte tensione tra Matteo Renzi, Zangrillo e la Ministra Casellati. Alla fine del dibattito, Giovanni Donzelli e il Ministro Crosetto sono intervenuti, portando via con decisione Renzi dal palco, segnando un momento di grande scalpore nella manifestazione.

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2025 Al termine del burrascoso confronto tra Renzi, Zangrillo e la Ministra delle Riforme Casellati sul palco di Atreju, poiché il panel stava sforando il tempo, Giovanni Donzelli e il Ministro Crosetto sono saliti sul palco. Crosetto, scherzando, ha sollevato di peso Matteo Renzi e poi i due si sono abbracciati ridendo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Atreju, è Renzi show. Grida "sei falsa" alla Casellati, Crosetto lo prende in braccio per portarlo via - Show di Matteo Renzi ad Atreju 2025, la kermesse di Fratelli d'Italia che si avvia alle conclusioni, con Meloni e Salvini attesi sul palco nella mattinata di domani. affaritaliani.it

Il ministro dell'Istruzione da Atreju: "Le scuole non devono essere luoghi di propaganda politica ma di spirito critico e pluralismo" - facebook.com facebook

Più che un’intervista è un dibattito. Fare intervistare il Ministro della Difesa Crosetto da Travaglio, il giornalista più contrario alla politica estera del Governo, dà la misura di #Atreju: confrontarsi con chi la pensa diversamente. Altri invece hanno giustificato l’ass x.com

Marco Travaglio intervista Guido Crosetto ad Atreju

