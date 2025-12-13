Atleti trans alle Olimpiadi? Cosa ci aspetta per i Giochi del 2028

L'inclusione degli atleti trans nelle Olimpiadi sta diventando un tema centrale nelle discussioni del Comitato Olimpico Internazionale, che si prepara a definire le regole per i Giochi del 2028. La questione solleva dibattiti su equità, diritti e politiche sportive, riflettendo un cambiamento significativo nel panorama dell'evento olimpico globale.

La questione trans entra sempre più prepotentemente nel cuore delle decisioni strategiche del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). A pochi anni dai Giochi di Los Angeles 2028, lo spettro di una politica universale di esclusione degli atleti transgender dalle competizioni femminili non è più una certezza assoluta: è giunta sul tavolo di decisione dei vertici olimpici. Finora, come previsto dalle linee guida in vigore, la responsabilità della regolamentazione su chi possa o meno partecipare, basata su aspetti come livelli di testosterone o altri criteri biologici, è stata lasciata alle singole federazioni sportive internazionali. Panorama.it

Il Comitato Olimpico segue la linea Trump: niente trans alle Olimpiadi - Prevale la linea di Donald Trump: le atlete trans non potranno partecipare alle competizioni negli sport femminili alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi. ilgiornale.it

Trump impone regole anti-trans alle Olimpiadi: stop agli atleti transgender nelle competizioni femminili - Non permetteremo che uomini biologici invadano le competizioni riservate alle donne”. rainews.it

