Atalanta missione continuità | contro il Cagliari per riprendere la corsa in Serie A

Bergamo. Continuità. Di prestazioni, di risultati, di mentalità. Di tutto. È ciò che insegue l’ Atalanta in questo periodo dell’anno, è la missione che Raffaele Palladino si è posto. È ciò che finora è mancato e anche quanto sembrava raggiunta è arrivata la sconfitta di Verona. È uno stato mentale, perché se dopo aver battuto il Chelsea il primo pensiero è a quanto successo tre giorni prima al Bentegodi e quanto succederà tra quattro giorni, significa che si è maturi. Non c’è dubbio che questa Dea lo sia: lo raccontano le storie dei protagonisti. Ora però serve la dimostrazione in campo. Arriva il Cagliari, stasera, sabato 13 dicembre alle ore 20:45, in un altro appuntamento serale di un periodo nel quale i nerazzurri devono essere belli di notte. Bergamonews.it

